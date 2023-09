Mercedes | Russell non sa cosa aspettarsi per il 2024

Con il 2023 ormai deciso da diversi tempo, per non dire dalla prima gara, tutti i team si stanno concentrando sulla prossima stagione. L’obiettivo dei top è quello di avvicinare e possibilmente battere una Red Bull che al momento sembra imprendibile, e tra questi abbiamo la Mercedes, delusione totale lo scorso anno, in fase di ripresa negli ultimi mesi dopo il mega aggiornamento portato a Monte Carlo. George Russell ha parlato negli ultimi giorni in merito al prossimo anno, ammettendo di non potersi sbilanciare su come sarà la nuovo monoposto targata Brackley/Brixworth rispetto agli avversari, visti i balzi enormi fatti da Aston Martin nel corso dell’inverno e dalla McLaren nelle ultime settimane.

“E’ impossibile fare una proiezione – ha ammesso Russell, citato da RacingNews365. Nessuno, per esempio, avrebbe previsto il miglioramento dell’Aston Martin durante l’inverno scorso, o che la McLaren fosse la seconda o terza vettura più veloce dopo le prime gare, quindi la cosa più importante è quella di guardarci ancora allo specchio per capire dove migliorare. Con la restrizione dei test aerodinamici non è una sorpresa vedere la Williams fare dei progressi, avendo più tempo in galleria del vento. Il nostro obiettivo per il 2024 è quello di lottare per i campionati del mondo, ma non possiamo fare delle previsioni perché non sappiamo cosa riusciranno a fare gli altri”.