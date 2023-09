F1 | Red Bull, Marko: Ferrari ha spremuto gli ultimi cavalli a Monza

Per Helmut Marko la prestazione mostrata dalla Ferrari nell’appuntamento casalingo di Monza, dove la SF-23 si è mostrata molto competitiva ottenendo la pole position al sabato e il gradino più basso del podio con Carlos Sainz la domenica, è stata l’ultima cartuccia sparata dalla scuderia del Cavallino in questa stagione. Il Cavallino, per lo storico consulente della scuderia di Milton Keyes, ha dato tutto quello che poteva nella gara di casa spremendo la propria power unit.

“Sapevamo che la Ferrari avrebbe messo tutto quello che poteva a Monza – ha detto Marko a Servus TV – Sono andati al massimo e hanno spremuto gli ultimi cavalli. Ma sapevamo anche che il motore ne avrebbe sofferto in un secondo momento. A differenza loro, noi abbiamo un’auto universale e non ci siamo persi d’animo”.

L’austriaco ha poi aggiunto: “Stiamo stati sorpresi di non essere stati lì all’inizio con la Ferrari. Verstappen ha dovuto guidare in modo diverso, cambiando la sua strategia ed essere paziente. Il Max di quattro o cinque anni fa non avrebbe avuto quella pazienza”.