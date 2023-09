F1 | Vettel sul futuro di Mick Schumacher: al momento la situazione è difficile

La presenza di Sebastian Vettel al Nurburgring, dove nella giornata di sabato ha fatto un’esibizione alla guida del Red Bull RB7 sullo storico tracciato del Nordschleife, è stata l’occasione per discutere anche della situazione Formula 1 riguardante la Germania. Ad oggi, nella top class, il motorsport tedesco schiera il solo Nico Hulkenberg con Mick Schumacher confinato in “panchina” essendo il pilota di riserva di Mercedes e McLaren.

Vettel ha discusso di Schumi jr, sottolineando come la questione non sia semplice o di facile risoluzione al momento in quanto non c’è un ventaglio di scelte ampio da parte del figlio del sette volte campione del mondo.

“La situazione è difficile in questo momento – ha dichiarato Vettel, intervistato da Sky Germany – Forse c’è ancora un solo abitacolo (nelle scorse settimane si è parlato della Williams in caso di addio di Logan Sargeant, ndr) e al momento non è così facile o meglio difficile entrarci. Ma c’è sempre qualche possibilità”.

Il quattro volte campione del mondo, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Penso sia importante che le cose per lui continuino in un certo modo anche l’anno prossimo, lavorando sulla seconda possibilità. Lato tedesco è essenziale, non è solo la questione del più grande giovane talento, ma ad oggi forse è anche l’unico”.