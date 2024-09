McLaren | Norris in pole position a Monza: “Risultato che va oltre le più rosee aspettative”

Lando Norris partirà per la quinta volta in carriera dalla pole position. Il pilota della McLaren ha battuto la concorrenza nelle qualifiche di Monza, e scatterà davanti al compagno di squadra Piastri. Per il britannico una grande occasione, considerando che il leader del mondiale Max Verstappen si trova addirittura in settima posizione, lontano più di sei decimi dal rivale, in quella che è una vera e propria crisi tecnica da parte della Red Bull. L’inglese sa che la partenza sarà cruciale, anche perché la Prima Variante è molto distante, e ultimamente allo spegnimento dei semafori è risultato essere poco incisivo. Domani, probabilmente, sapremo se anche il mondiale piloti sarà ufficialmente riaperto.

“Le sessioni di prove libere sono state molto combattute e ci aspettavamo una qualifica difficile – ammette Norris. Nonostante le previsioni, siamo riusciti a conquistare la prima fila e la pole position, un risultato che è andato oltre le nostre aspettative, in senso positivo. La qualifica è stata complessa, con margini di errore molto ridotti, ma i rischi che abbiamo corso e le modifiche all’assetto hanno dato i loro frutti, rendendoci molto veloci. Anche se non è stato un giro perfetto, i piccoli progressi durante la sessione hanno portato a un buon risultato complessivo”.

“Il percorso di miglioramento durante il fine settimana è stato costante, anche se non così marcato come in altre occasioni, tipo Zandvoort. Nonostante alcune difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento, siamo riusciti a ottenere una macchina competitiva per la qualifica. Guardando alla gara, ci sono ancora delle incognite, soprattutto riguardo al degrado delle gomme e alla gestione del graining. Tuttavia, partire dalla prima fila ci mette nella migliore posizione possibile per affrontare queste sfide, e siamo fiduciosi di poter ottenere un buon risultato. Abbiamo imparato alcune lezioni preziose e continueremo a spingere al massimo”.