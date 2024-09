Formula 1 | Alpine, Gasly e Ocon soddisfatti dell’ingresso in Q2 a Monza

I piloti dell’Alpine sono soddisfatti di essere stati in grado di raggiungere la Q2 nelle qualifiche di Monza. Gasly e Ocon però si accontentano evidentemente di poco, visto che partiranno rispettivamente dalla quattordicesima e quindicesima posizione. C’è da dire però che nella giornata di venerdì la squadra era davvero in alto mare con le prestazioni delle monoposto, mentre in qualifica le cose sono andate leggermente meglio. Ambire alla zona punti sembra essere pura utopia, ma si sa, in Formula 1 può accadere di tutto, anche l’impensabile.

“È stato fantastico raggiungere la Q2 oggi, considerando le difficoltà che abbiamo avuto con le gomme più morbide in questo weekend – ha detto Gasly dopo le qualifiche di ieri. Ogni volta che abbiamo montato le soft, non siamo riusciti a ottenere la giusta aderenza, con problemi sia all’anteriore che al posteriore. Il nostro miglior giro è stato fatto con gomme usate in Q1, e in Q2 abbiamo provato diverse soluzioni, ma non avevamo grip. Nonostante questo, non siamo lontani dalla zona punti e siamo pronti a lottare per risalire la griglia e puntare alla top 10″.

“Oggi ci sono stati alcuni aspetti positivi, grazie alle modifiche apportate durante la notte che hanno migliorato la macchina, riportandola a prestazioni più vicine a quelle prima di Zandvoort – dichiara Ocon. Anche se non abbiamo ancora capito completamente il perché, il duro lavoro del team ha dato i suoi frutti e siamo riusciti a fare un passo avanti. Tuttavia, non siamo riusciti a fare un giro completamente pulito, lasciando un po’ di potenziale inespresso, il che ci avrebbe potuto far guadagnare qualche posizione”.

“Ora ci concentriamo sulla strategia per la gara, dove ci saranno diverse incognite, soprattutto con il nuovo asfalto e la mancanza di dati sui long run. Sarà interessante vedere come si svilupperà la corsa, e faremo del nostro meglio per metterci in una posizione favorevole e guadagnare posizioni”.