GP Monza | McLaren, Piastri: “Ordini di scuderia? Ne parleremo prima della gara”

Con il secondo tempo conquistato per il rotto della cuffia, Oscar Piastri completa la prima fila tutta McLaren a Monza. Il pilota australiano è riuscito ad avere la meglio di Russell, Leclerc e Sainz, distanti soltanto pochi centesimi per via della grande competitività mostrata anche da Mercedes e Ferrari sul giro secco. Adesso bisognerà vedere come il team di Woking preparerà la partenza, con entrambi i driver in prima fila. Oscar, a fine conferenza, ha provato a dare qualche anticipazione, rispondendo però in maniera simile al suo compagno di squadra in precedenza.

“La macchina è stata molto competitiva, e il mio primo giro in Q3 era solido, anche se ci sono piccole cose da migliorare – ha dichiarato Piastri. Tuttavia, il secondo tentativo non è andato come speravo, soprattutto a causa di un grosso slittamento in uscita di curva 1, il che ha compromesso il resto del mio giro. Nonostante questi problemi, la macchina ha mostrato un buon potenziale, e conquistare un posto in prima fila è un ottimo risultato, soprattutto considerando che, dopo le prove, avremmo potuto facilmente finire più indietro se non avessimo fatto tutto alla perfezione”.

“La pista si è rivelata difficile da interpretare, con un asfalto problematico, sporco o segnato dalla pioggia, che ha complicato la gestione delle gomme e reso difficile per tutti fare un giro perfetto in qualifica. La strategia per la gara rimane incerta, dato che nessuno ha percorso più di 10 giri consecutivi con lo stesso set di gomme. Sarà interessante vedere come si svilupperà la corsa, con la partenza che offrirà una buona opportunità, data la strada lunghissima fino alla prima curva”.

Poi una domanda su eventuali ordini di scuderia: “Ne abbiamo già discusso e lo faremo di nuovo nel briefing pre gara, non ho altro da aggiungere al momento”.