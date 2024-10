McLaren | Norris: “Austin una delusione, ma punto al grande risultato in Messico”

Lando Norris si trova ad affrontare una sfida cruciale nella fase finale del mondiale di Formula 1. Dopo una prestazione deludente a Austin, dove ha perso ulteriori cinque punti su Max Verstappen, il suo distacco in classifica è ora di 57 lunghezze. Un margine che sembra quasi insormontabile, ma che il britannico non può permettersi di considerare definitivo. Con sole cinque gare rimanenti, comprese due Sprint Race e il titolo ancora matematicamente in gioco, Norris ha bisogno di una vittoria in Messico per tenere vive le sue speranze iridate.

Il GP di Città del Messico diventa così una gara decisiva, nella quale Lando non può fare altro che puntare alla vittoria. L’altitudine del circuito Hermanos Rodríguez e le condizioni uniche potrebbero giocare un ruolo importante, ma la McLaren ha dimostrato progressi significativi nelle ultime gare. L’inglese è consapevole che ogni errore, come in Texas, potrebbe costargli caro, ma anche che una prestazione perfetta potrebbe ribaltare la situazione, sperando magari in qualche errore di Verstappen.

“L’altitudine rende il Gran Premio del Messico una sfida unica e affascinante per noi piloti – ha detto Norris. L’aria rarefatta influisce su ogni aspetto, dal comportamento della vettura alle nostre prestazioni fisiche. Ci prepariamo tutto l’anno per affrontare condizioni così estreme, e il fatto che richiedano un’attenzione particolare a diversi dettagli tecnici e fisici rende la gara ancora più stimolante ed emozionante. È proprio in queste situazioni che puoi davvero misurare il tuo livello di preparazione e dare il massimo”.

“Non essere riuscito a salire sul podio ad Austin è stata una delusione, ma ora l’attenzione è tutta sul Messico. Qui abbiamo un’altra opportunità per dare il massimo e puntare a un grande risultato. Sono fiducioso e motivato, e darò tutto quello che ho per chiudere il weekend nel migliore dei modi”.