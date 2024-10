F1 | Sauber, Bottas e Zhou non perdono le speranze in Messico

Nuovo weekend, nuova opportunità per la Sauber nella rincorsa alla zona punti. che ad Austin la squadra elvetica ha affrontato diverse difficoltà, nonostante la bontà del nuovo pacchetto di aggiornamenti. Intanto Valtteri Bottas e Zhou Guanyu promuovono gli aspetti positivi dello scorso weekend, sperando di poter sfruttare la vettura al meglio sul particolare circuito dell’Hermanos Rodriguez.

Bottas: “Continuiamo a sviluppare la vettura”

“E’ bello tornare in Messico: sanno come organizzare una fiesta e l’atmosfera prima della gara è eccitante. E’ una pista davvero unica: corri con le ali che utilizziamo a Monaco, ma sembra di essere a Monza e devi costantemente adattare il tuo stile di guida alle condizioni – spiega Valtteri – l’aria rarefatta rappresenta una ulteriore sfida, ma rende questa gara unica. Ad Austin abbiamo cercato di mantenere il passo dei nostri rivali all’inizio della gara, ed è un aspetto positivo rispetto ai nuovi componenti. C’è ancora molto lavoro da fare per far si che possiamo mantenere il ritmo per tutta la gara, restando il lotta. L’obiettivo è continuare a sviluppare la vettura e risolvere ogni debolezza”.

Zhou: “Sfrutteremo le prove libere per lavorare meglio al set-up”

“La cosa bella di correre ogni settimana sta nel potersi riscattare dopo una gara difficile e avere subito la chance di correre di nuovo. Ci sono elementi positivi dallo scorso il weekend, il passo promettente nelle fasi iniziali e spero di riprendere da qui questo weekend. E’ bello tornare al format tradizionale e avere più prove libre a disposizione per lavorare al miglior set-up per la gara, per massimizzare al meglio i nuovi componenti. Il team ha bisogno di restare compatto e positivi: l’obiettivo è tornare vicini ai nostri avversari in qualifica, ma soprattutto in gara”.