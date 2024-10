F1 | McLaren, Piastri vuole riscattarsi dopo il brutto weekend di Austin

Oscar Piastri non ha certamente vissuto il miglior fine settimana della sua stagione durante il Gran Premio degli Stati Uniti a Austin. Dopo prestazioni comunque solide nelle gare precedenti, l’australiano ha faticato a trovare il ritmo sia nella Sprint Race che in qualifica, e la gara di domenica non è stata da meno. Nonostante abbia chiuso in quinta posizione, Piastri ha vissuto una giornata piuttosto anonima, senza riuscire a lottare nelle prime posizioni come in altre occasioni.

Questo risultato, sebbene non disastroso, rappresenta un passo indietro rispetto agli standard che Oscar ha dimostrato di poter raggiungere, e cercherà sicuramente di riscattarsi a Città del Messico, dove spera di ritrovare la velocità e la competitività che lo hanno caratterizzato nelle gare più recenti. Con cinque appuntamenti rimasti, Piastri è determinato a concludere il suo secondo anno in Formula 1 positivamente, magari conquistando almeno un’altra vittoria dopo quelle di Budapest e Baku.

“Restano cinque gare in questa stagione e sono più determinato che mai a concludere l’anno nel miglior modo possibile – ha detto Piastri. Il mio obiettivo è chiudere la stagione con ancora più successi e raggiungere i traguardi che mi sono prefissato. Ci sono molte cose che voglio realizzare prima che la stagione finisca, e ogni gara è un’opportunità per avvicinarmi a questi obiettivi”.

“A Austin abbiamo conquistato punti importanti, ma sappiamo di poter fare di più. Il focus ora è su Città del Messico, dove vogliamo migliorare ulteriormente le nostre prestazioni. Tutta la squadra è estremamente motivata e determinata a creare uno slancio positivo per tutte le gare che ci attendono”.