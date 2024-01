La McLaren ha blindato Lando Norris, mettendosi quantomeno al riparo da eventuali assalti della concorrenza nei prossimi anni. Non è un mistero infatti che il pilota inglese piaccia a tanti team, tra cui figurano anche Red Bull e Mercedes. Con la scuderia inglese dal 2019, Norris in questi anni è cresciuto sempre di più, dimostrandosi un pilota velocissimo e concreto, poco incline ad errori in gara. Il 2023 ha ancora di più consacrato il talento di Lando; il driver di Woking è stato uno dei piloti più in forma della griglia e spesso e volentieri è finito a podio alle spalle di Verstappen.

Andrea Stella, team principal della McLaren, è convinto che Norris sia fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i campioni, e che è pronto anche lui a vincere, non appena avrà la monoposto giusta tra le mani. L’ingegnere italiano ha lavorato con tanti fuoriclasse (tra cui Michael Schumacher e Fernando Alonso) e ha riscontrato in Lando una qualità che appartiene solo ai più grandi, ovvero quella di saper sempre alzare l’asticella, migliorando anno dopo anno,

“Norris fa parte della categoria dei fuoriclasse, è fatto della stessa pasta dei campioni del mondo – le parole di Stella a Motorsport.com –. Ha lo stesso talento, la stessa mentalità, la stessa cultura del lavoro dei piloti che vincono i mondiali. E’ pronto per quell’obiettivo. In comune con i più grandi Lando ha la caratteristica di migliorare sempre. I veri fuoriclasse migliorano anno dopo anno. Questo perché sono intelligenti e lavorano duramente in uno sport che è sempre più competitivo. Da subito ci siamo accorti che Lando aveva la materia prima per diventare fortissimo, e lui ha continuato a crescere, stagione dopo stagione. E noi siamo impegnati con lui in questo percorso ed estremamente soddisfatti”.