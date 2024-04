F1 | GP Cina, le nostre pagelle

Max Verstappen 10 e lode Non si vede mai, nel senso che pronti via, saluta la compagnia e lo ritroviamo direttamente sul gradino più alto del podio. Lo stesso monologo replicato di volta in volta. “Il giorno della marmotta” che sta ammazzando la F1.

Lando Norris 9 La sensazione è che in questo secondo posto ci sia molto di suo; la guida di Lando è altamente efficace tra le curve di Shanghai, perfetta per esaltare una McLaren formato 2013, tornata a brillare in un tracciato selettivo per l’aerodinamica. Lando è strepitoso, secondo al traguardo solo per la presenza in pista dell’alieno di cui sopra.

Sergio Perez 8 Terzo posto, un altro podio, altri punti buoni per il Costruttori. Quello che la Red Bull gli chiede e lui quest’anno si è saputo calare bene nel ruolo del gregario. E non fa niente se nella giostra delle safety non riesce a lottare per la piazza d’onore. Non è sempre necessario.

Charles Leclerc 8 Tra Sprint Race e GP vero e proprio due prove consistenti, intelligenti, nelle quali riesce a recuperare posizioni pur con una Rossa sottotono, chiudendo entrambe le gare al quarto posto. Di più non poteva fare. Urgono aggiornamenti per la SF-24. Lui intanto fa la voce grossa con Sainz, tirando fuori la giusta cattiveria.

Carlos Sainz 7,5 Per la prima volta quest’anno soffre particolarmente il compagno di squadra, sul quale prova una chiusura piuttosto improvvida durante la Sprint Race. Prime scaramucce tra i due in questo 2024. Nel complesso anche lui ci mette una pezza con il quinto posto finale, ma è la controfigura del Matador delle scorse settimane.

George Russell 7 Vivacchia con la Mercedes. Lo spunto in partenza è buono, ma viene presto sopravanzato dalla Ferrari. Brackley è convalescente, e i risultati stagionali lo confermano.

Fernando Alonso 8,5 Dà spettacolo, e questo gli vale mezzo punto in più in un GP noioso. Parte benissimo dalla terza piazza, lotta come un ossesso, non si dà mai per vinto nonostante l’inferiorità della sua Aston Martin, vettura che in mano a lui fa sempre bella figura. Come nella rimonta finale a suon di giri veloci. Indomito.

Oscar Piastri 5,5 Aspettando Godot…arriverà? Intanto non regge il confronto con Norris.

Lewis Hamilton 7,5 Lampo di classe nella qualifica pezzotta e nella Sprint Race. Secondo. Naufraga in qualifica e si lamenta per tutto il GP della macchina, a suo dire troppo lenta. Ma tra un piagnisteo e l’altro rimonta dal diciottesimo al nono posto. E’ Lewis Hamilton dopotutto (e non vede l’ora di vestirsi di rosso).

Nico Hulkenberg 7 Il migliore degli altri, sin dalla partenza. Gara di alto livello, punticino d’oro per la Haas.

Esteban Ocon 6 Con piglio a margine della zona punti.

Daniel Ricciardo 6,5 Epilogo amaro in calce ad una prova finalmente incoraggiante. Sta tornando?

Valtteri Bottas 6,5 Veloce in qualifica, poteva lottare per la zona punti, frenato da un problema al motore.

Guanyu Zhou 6 Molto emozionato per il GP di casa, con il pubblico che si lasciava ad andare ad ovazioni ad ogni suo passaggio. Non si tira indietro nei duelli, non può regalare punti alla sua gente, ma si riscatta regalando un po’ di spettacolo nei duelli.

Lance Stroll 4 Non si usa il cellulare al volante. Scherzi a parte, errore incommentabile, da principiante se non peggio, e lui in F1 ci corre da otto anni. Ma su.

GP Cina 5 Lo potevano mettere a Pasqua, perché è stato una via crucis. Soporifero, per usare un eufemismo.