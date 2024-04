F1 | Ufficiale: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Come previsto in questi giorni, Fernando Alonso ha deciso di restare con Aston Martin per la prossima stagione di Formula 1. E’ di poco fa infatti, la conferma data da Aston Martin tramite il sito ufficiale che il due volte iridato ha rinnovato il contratto con il team di Silverstone. Al momento non è ancora stato diramato un comunicato stampa in merito alla durata del rinnovo.

Dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e delle voci di divorzio tra Sergio Perez e la Red Bull, si è parlato di un possibile ingaggio dello spagnolo in uno dei due top team. Alonso però ha sempre ribadito di voler dare piena fiducia ad Aston Martin, con la quale ha conquistato otto podi nel 2023.