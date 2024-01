F1 | Schumacher consiglia Szafnauer per il futuro della Haas

F1 Schumacher Szafnauer – In attesa di vedere Ayao Komatsu nelle vesti di Team Principal, Ralf Schumacher ha parlato delle strade che Gene Haas potrebbe seguire per il management dell’omonima scuderia nel prossimo futuro, precisando come una delle soluzioni più intelligenti per la crescita della squadra potrebbe essere quella di ingaggiare l’ex TP della Alpine, Otmar Szafnauer. Il Manager statunitense, con un passato anche in Force India/Racing Point, possiede la giusta esperienza e le capacità per guidare una scuderia relativamente piccola come quella a stelle e strisce, le cui risorse – al momento – risultano limitate a causa dei tanti alti e bassi registrato negli ultimi due anni sul piano delle performance.

Schumacher punta su Szafnauer

“Otmar è una persona molto conosciuta in Formula 1 e inoltre possiede una certa esperienza. Una cosa è la competenza tecnica, ma un’altra è cercare le menti migliori, magari all’università. Bisogna avere lungimiranza e puntare su persone nuove. Capacità che Otmar possiede e in cui confido. Non riesco a immaginare Mattia Binotto in questo ruolo, anche perchè lo ipotizzo più legato ad Audi, anche se non capisco come possa conciliarsi con la figura già presente di Andreas Seidl. Sono curioso di scoprirlo. Ormai conosce le piccole strutture e può ottenere molto da essere. Si tratta di un aspetto fondamentale che potrebbe aiutare la crescita della Haas. Che senso potrebbe avere prendere qualcuno che in passato ha avuto 1.000 persone alle sue dipendenze? All’inizio troverebbe delle difficoltà”.

Haas, il ribaltone dell’ultimo mese e mezzo

Per dare una netta sterzata alle ambizioni della squadra, ricordiamo, Gene Haas ha attuato un vero e proprio ribaltone nell’ultimo mese e mezzo, aspetto che l’ha portato a salutare dapprima il direttore tecnico, Simone Resta, e successivamente il team principali Guenther Steiner. Un cambiamento a 360° che mira a dare una nuova dimensione alla squadra dopo i risultati deludenti ottenuti nell’ultimo triennio di gare.