Formula 1 | Ferrari, ufficiale il nome della vettura per la stagione 2024

Formula 1 Ferrari – In attesa della presentazione ufficiale fissata per giorno 13 febbraio, la quale si terrà online al contrario dello scorso anno, la Scuderia Ferrari ha ufficializzato il nome con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

La SF-24, così chiamata dalla compagine italiana, sarà la vettura che dovrà far rimpiangere i tanti alti e bassi degli ultimi due anni, i quali non hanno permesso al Cavallino di giocarsela alla pari della Red Bull e di Max Verstappen. La monoposto, ricordiamo, offrirà diverse novità rispetto a quella dello scorso anno, sia sul piano meccanico che su quello aerodinamico, e porterà la firma di Enrico Cardile, diventato Direttore Tecnico con l’arrivo di Frederic Vasseur al timone della Scuderia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti

New year, New name.

2024 loading… ⏳https://t.co/zMzL0Ms5E2 pic.twitter.com/w8v9xvcnMV

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 29, 2024