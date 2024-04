Formula 1 | Marko elogia la gara di Tsunoda a Suzuka: “Alla pari con Verstappen e Alonso”

Seconda gara consecutiva a punti per Yuki Tsunoda. Il pilota della Racing Bulls, dopo il settimo posto di Melbourne, ha offerto un’ottima prestazione nella sua gara di casa. Alla seconda ripartenza, il giapponese ha avuto un ottimo spunto dal fondo, sfruttando al meglio l’errore di Russell a curva 1 e che ha causato il rallentamento di diverse vetture alle sue spalle. A quel punto, il nipponico si è intrufolato tra gli avversari, dopodiché ha condotto la gara ottimamente, tenendo dietro Hulkenberg e Stroll fino alla fine. Helmut Marko, consulente della Red Bull è intervenuto dopo il Gran Premio per elogiare la prova del giapponese, paragonandolo ad altri due piloti che a Suzuka hanno performato, secondo lui, meglio di altri, ossia Verstappen e Alonso, snobbando un po’ quanto fatto da Leclerc.

“Yuki è partito in maniera straordinaria dopo la bandiera rossa – ha detto Marko. Le sue manovre di sorpasso sono state lo spettacolo della giornata, e i fan erano al settimo cielo. Il suo weekend è stato alla pari con Max, Alonso e gli altri attorno a sé. E’ stato impeccabile, ha offerto una prestazione super nonostante fosse sotto pressione per la sua gara di casa in Giappone”.