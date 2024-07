F1 | GP Belgio, le nostre pagelle

Lewis Hamilton 9,5 Prende la testa della gara con balzo felino sul Kemmel ai danni di Leclerc e impone un ritmo infernale al GP, restando quasi sorpreso dalla competitività della sua Mercedes W15. Negli ultimi giri non riesce l’affondo a Russell, anche se era in vantaggio di gomma. Per come disputa il fine settimana la vittoria è comunque meritata.

George Russell 9,5 Il suo azzardo è poesia, perché pare impossibile effettuare una sola sosta, mentre lui lo pensa, lo mette in pratica, e va ad espugnare Spa. Sottopeso però, anche se di poco, ma come si dice dura lex sed lex. Resta la grande performance al volante.

Oscar Piastri 8,5 Dopo la vittoria in Ungheria altro GP da assoluto protagonista e senza la sbavatura al pit stop poteva anche mettere sotto pressione le Mercedes. Questo ragazzo sta venendo su come un vero animale da gara, talento sopraffino.

Charles Leclerc 9 E Leclerc all’Università della F1 ricorda a tutti come sa guidare, come sa emozionare, come soprattutto sa cavare sangue dalle rape. Mette in prima fila con un giro impressionante sul bagnato la modesta SF-24. Conquista la pole a tavolino e in gara è con i migliori, confezionando un altro piccolo capolavoro quando nello stint finale riesce a tenersi dietro Verstappen e Norris, nonostante una Rossa in evidente difficoltà nel ritmo a serbatoi scarichi. Trascina la Ferrari, podio meritato.

Max Verstappen 8 Scatenato al sabato, ma la rimonta in gara gli riesce a metà. Bene tenersi Norris dietro, ma non riesce a superare Leclerc, segno che il binomio Max-Red Bull non è quello dominante di qualche mese fa.

Lando Norris 5,5 Con una McLaren impressionante, esaltata in ogni caso da Piastri, l’inglese va largo in partenza e commette altri errori qua e là in gara. Per l’ennesima volta poi non riesce a superare Verstappen, quando arriva negli scarichi dell’olandese puntualmente si pianta. Troppi errori per giocarsi il mondiale, sta dimostrando limiti.

Carlos Sainz 6,5 Penalizzato dalla strategia, ma nel complesso non dà mai l’idea di poter tenere il passo di Leclerc, il sesto posto è un risultato comunque buono.

Sergio Perez 5,5 Da secondo in partenza a settimo in classifica finale. La gara in cui per l’ennesima volta ha rischiato di perdere il sedile della Red Bull. Paradossalmente anche quella in cui a fine gara è arrivato più vicino a Verstappen, ma poca roba insomma.

Fernando Alonso 7,5 Un bel pedalare, di sostanza. Unico a punti con la strategia di una sola sosta, senza commettere sbavature, e massimizzando lo scarno potenziale della Aston Martin.

Esteban Ocon 6,5 Tanta bagarre, anche con il team mate, per racimilare due punticini che sono comunque ossigeno per la Alpine griffata Deadpool.

Daniel Ricciardo 6,5 Un punto sudatissimo, cercato, voluto, che secondo alcuni poteva valergli il sedile Red Bull dall’Olanda. Ma, pare, non andrà così.

Alex Albon 6 Il pilota Williams anche a Spa si conferma uno dei più combattivi e generosi a metà gruppo.

Kick Sauber 4 Raramente la scuderia di Hinwill ha disputato stagioni così meste e sottotono. Una triste comparsa, lontana parente di se stessa. Bottas e Zhou malinconici nelle loro monoposto verdi.

GP Belgio 8,5 Spettacolare il giusto, tirata al massimo, livellata tanto. Altra bella pagina per la Formula 1, peccato per la classifica finale stravolta che non fa mai bene allo sport.

