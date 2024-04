F1 | Mercedes, a Shanghai tanti problemi con la gestione delle gomme

La sesta e nona posizione della Mercedes a Shanghai ha confermato come la W15 al momento oscilli tra l’essere la quarta e quinta macchina in pista. In realtà, l’impressione è che l’Aston Martin sia più performante, ma al momento la verdona corre praticamente con un solo pilota, ossia Fernando Alonso, mentre Stroll, obiettivamente, non si sa per quale motivo sia ancora in sella a una vettura di Formula 1, specialmente dopo i disastri combinati nelle prime gare, ultimo il tamponamento in Cina. Le Frecce d’Argento sono mancate nella gestione gomme nel corso della gara di domenica, e sia Russell che Hamilton hanno sofferto, per motivi diversi, specialmente nel primo stint.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara dura per noi – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Non siamo abbastanza veloci e le qualifiche sono andate male, e le nostre posizioni finali sono quelle previste prima della partenza. George non avrebbe mai potuto fare di più: è partito bene passando le Ferrari, ma nel primo stint ha frustrato troppo le gomme posteriori, rientrando ai box prima del previsto. La sosta anticipata sarebbe dovuta essere dolorosa ma le due Safety Car sono state determinanti, e da lì la sua gara è stata più semplice. Non eravamo abbastanza veloci per attaccare Sainz, ma il ritmo era buono per stare davanti ad Alonso. Per quanto riguarda la gara di Lewis, non è stata facile, anche perché non ha guadagnato molto con le soft in partenza. Dopo la Sprint avevamo modificato qualcosa sul suo assetto ma questo non ha migliorato la vettura, mi sembra chiaro. E’ stato un sollievo conquistare punti, ma lavoreremo duro per assicurarci di fare un lavoro migliore a Miami”.