F1 | Verstappen convinto: “La prossima decisione sul mio futuro sarà anche l’ultima”

Il futuro di Max Verstappen continua a tenere banco. Il tre volte campione del mondo ha un contratto in essere con la Red Bull fino al 2028, ma sembra sempre più probabile il fatto che non verrà rispettato fino alla fine, con Mercedes e Aston Martin che bramano la possibilità di poter prendere colui che ha vinto più di tutti negli ultimi anni. Lo stesso olandese non fa mistero su un possibile addio al team di Milton Keynes, ma tiene a precisare una cosa fondamentale e che per certi versi non ha mai negato, ovvero che il suo ritiro dalla Formula 1 è molto più vicino di quanto possa sembrare, e la sua carriera non sarà longeva come quelle di altri iridati come Schumacher, Hamilton, Alonso o Raikkonen.

Che a incidere, negli ultimi giorni, sia stata anche la pessima e ridicola decisione della FIA in merito alle sue parolacce in conferenza? Eppure, dopo Singapore, Max non ha nascosto il suo fastidio in tal senso.

“Per me è molto semplice: amo ciò che faccio, e finché sarà così, resterò qui e continuerò a correre in Formula 1 – ha detto Max. Se un giorno vorrò cambiare, lo farò. Ma al momento non è qualcosa a cui sto pensando. Il mio prossimo passo, se ci sarà, sarà l’ultimo. Ma potrebbe anche essere un rinnovo con la squadra. Al momento, tutto è ancora da decidere”.

