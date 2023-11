Formula 1 | Scoperta la trattativa tra Hamilton e la Ferrari!

Hamilton Ferrari – In un’intervista concessa al Daily Mail, Christian Horner ha fatto delle rivelazioni piuttosto rumorose. Il numero uno del box Red Bull infatti ha ammesso di avere avuto dei colloqui con Lewis Hamilton prima del rinnovo con la Mercedes di qualche mese fa. L’inglese infatti, non contento delle ultime prestazioni del team di Brackley avrebbe sondato il terreno per trasferirsi altrove, ma non solo a Milton Keynes: per Horner infatti, Lewis ha certamente parlato anche con la Ferrari, e qui le trattative sarebbero state più serie, visto un incontro che sarebbe avvenuto con il presidente John Elkann a margine del Gran Premio di Monaco, quindi stiamo parlando di fine maggio. Una dichiarazione questa del team principal della Red Bull che certamente scatena le fantasie dei più, ma evidentemente nulla è andato a buon fine, visto che Hamilton ha rinnovato con la Mercedes per altre due stagioni.

“Abbiamo avuto diverse conversazioni nel corso degli anni sull’ingaggio di Lewis – ha ammesso Horner. Ci ha contattato alcune volte, l’ultima all’inizio di questa stagione, c’è stato un sondaggio per verificare se ci fosse qualche possibilità, ma io non riesco a vedere Max e Lewis lavorare insieme, non sarebbe una dinamica corretta e siamo soddisfatti al 100% di quello che abbiamo. Ha incontrato anche John Elkann, penso ci siano state delle trattative serie tra loro, parlo di maggio, nei pressi del Gran Premio di monaco. Hanno parlato sicuramente, probabilmente c’è di mezzo anche Vasseur, ma il presidente è sicuro!”.