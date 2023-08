F1 | Mercedes, ufficiale: Hamilton e Russell rinnovano fino al 2025

E’ di poco fa l’ufficialità del rinnovo dei contratti di Lewis Hamilton e George Russell con Mercedes per le prossime due stagioni. Il sette volte campione del mondo, da quando è entrato nel team di Brackley ha ottenuto 82 vittorie e 78 Pole Position, diventando il pilota di maggior successo nella storia della Formula 1. George Russell è arrivato in Mercedes l’anno scorso dopo essere stato alla Williams. Ha ottenuto la sua prima vittoria lo scorso anno nel Gran Premio di San Paolo.

Lewis Hamilton: “Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni insieme al raggiungimento di questo obiettivo. Essere al top non accade da un giorno all’altro o in un breve periodo di tempo, ci vuole impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore guadagnarci la nostra strada nei libri di storia con questa incredibile squadra. Non siamo mai stati più affamati di vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d’arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni, continuiamo a lottare indipendentemente dalla sfida e vinceremo di nuovo. Sono grato al team che mi ha supportato sia dentro che fuori dalla pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a ottenere di più insieme e non ci fermeremo finché non lo faremo”

George Russell: “Sono cresciuto con questa squadra da quando sono entrato a far parte del programma Junior nel 2017. È casa mia ed è fantastico estendere la nostra relazione speciale fino al 2025.

Dopo essere salito sul sedile della Mercedes l’anno scorso, volevo premiare la fiducia e la fiducia che Toto e il resto del team hanno riposto in me. Conquistare la mia prima pole position e la vittoria l’anno scorso è stata una sensazione indimenticabile. Ancora più importante, però, è stato fantastico lavorare con tutti a Brackley e Brixworth per fare progressi con la nostra vettura e portare avanti il nostro sviluppo. La loro lealtà, visione e duro lavoro sono fonte di ispirazione.

Abbiamo fatto alcuni passi significativi negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra. Sono entusiasta di contribuire a continuare a costruire su questo slancio mentre progrediamo nel 2024 e nel 2025 mentre continuiamo a concentrarci sul ritorno in testa al gruppo”