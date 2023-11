F1 | Trattative con Ferrari e Red Bull, la versione di Hamilton

Nelle ultime ore hanno fatto molto scalpore le parole di Christian Horner rilasciate al Daily Mail. In particolare, il team principal della Red Bull ha detto di essere stato cercato da Hamilton nell’ultimo anno per un clamoroso passaggio del campione inglese alla corte di Milton Keynes. Non contento, ha anche messo in mezzo la Ferrari, dichiarando come Lewis e John Elkann si sarebbero incontrati nei pressi del Gran Premio di Monaco per un eventuale passaggio del britannico in rosso. Il #44, intervenuto nella conferenza stampa del giovedì di Abu Dhabi, ha voluto chiarire la questione smentendo di fatto le parole di Horner.

“So che Christian ha diffuso questa notizia, ma è assolutamente falsa – ha detto Hamilton in conferenza stampa. Non parlo con lui da tanto tempo, e tra noi non c’è una vera conversazione da anni: nessuno del mio entourage ha contattato la Red Bull, anzi mi hanno cercato loro mesi fa sul mio vecchio numero di telefono chiedendo un incontro. Ho visto quel messaggio tanto tempo dopo, mi sono limitato a scusarmi con Horner, facendogli i complimenti per il grande lavoro in pista e dicendo che mi sarebbe piaciuto tornare a lottare con la Red Bull in pista. Non so perché sia uscito questo discorso, credo voglia solo scaldare gli animi, perché insomma sapete com’è Christian, ama questo tipo di cose e di polemiche. Ogni pilota vorrebbe guidare una vettura così forte come la Red Bull, ma io non credo che spostarsi da una macchina non eccezionale a una vincente sia una gran mossa. Non è il mio sogno, e io vivo per realizzarli, e uno di questi è ripartire dal basso e tornare a vincere, ed è per questo che sono rimasto in Mercedes”.