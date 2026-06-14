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DIRETTA F1 | GP Barcellona 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]

di Jessica Cortellazzi14 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Barcellona 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo collegati con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 15, i piloti scenderanno in pista per il Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!

DIRETTA QUALIFICHE GP BARCELLONA DALLE 15:00

17:00 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane con il GP d’Austria! Buona serata!

GIRO 66 – ULTIMO GIRO! Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Barcellona! Sul podio George Russell e Lando Norris

GIRO 65 – Penultimo giro…finisce ora la VSC

GIRO 64 – 25 secondi di vantaggio per Hamilton su Russell

GIRO 63 – Leclerc entra al pit-stop per il ritiro e si ferma nella zona di pit-stop, così facendo non possono chiamare Hamilton al pit-stop

GIRO 62 – Kimi ha un problema all’ala, evidentemente un piccolo contatto con Russell. Problema per Antonelli! Ritiro e VIRTUAL SAFETY CAR. Problemi anche per Leclerc! Che procede lentamente

GIRO 61 – Antonelli sorpassa Russell e sale secondo!

GIRO 60 – 14.5 il vantaggio di Hamilton su Russell. Antonelli a mezzo secondo da Russell

GIRO 59 – 1 secondo separa Antonelli e Russell

GIRO 58 – TOP 10: Hamilton H, Russell H, Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Leclerc H, Piastri H, Hadjar H, Gasly H e Colapinto H

GIRO 57 – 12.7 sono i secondi che separano Hamilton da Russell

GIRO 56 – Meno di 50 km separano Lewis Hamilton dalla sua prima vittoria in rosso!

GIRO 55 – 11 secondi di vantaggio su Russell. Antonelli a 1.2

GIRO 52 – Antonelli a sei decimi da Russell e dice di avere più passo

GIRO 51 – 8.3 ed è proprio “Hammer Time”!

GIRO 50 – 7.2, aumenta il vantaggio di Hamilton!

GIRO 49 – 6.4 il vantaggio di Hamilton e arriva la comunicazione che non c’è bisogno di investigare su Hamilton!

GIRO 48 – TOP 10: Hamilton H, Russell H, Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Leclerc H, Piastri H, Hadjar H, Gasly H e Colapinto H

GIRO 47 – 5 secondi tra Hamilton e Russell

GIRO 46 – TOP 10: Hamilton H, Russell H, Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Leclerc H, Piastri H, Hadjar H, Gasly H e Colapinto H

GIRO 45 – Giro veloce per Hamilton! Russell a 4 secondi

GIRO 44 – Notata infrazione Hamilton in regime di bandiera gialla

GIRO 42 – Pit-stop per Hamilton, gomma hard e Hamilton resta al comando! Esce ora la VSC!

GIRO 41 – Pit-stop per Verstappen, rientra quinto

GIRO 40 – Alonso fermo. VIRTUAL SAFETY CAR

GIRO 40 – Russell sorpassa Antonelli e sale secondo. Hamilton ha un vantaggio di 16 secondi su Russell. Pit-stop per Leclerc, gomma gialla e rientra sesto.

GIRO 39 – Pit-stop per Leclerc, gomma gialla. Ferrari dice a Hamilton di dare tutto

GIRO 37 – Pit-stop anche per Antonelli con gialla. Hamilton leader della gara con 13 secondi di vantaggio su Leclerc. Norris vicino ad Antonelli per la quarta posizione

GIRO 36 – Giro veloce di Hamilton, pit-stop per Russell con media. Antonelli leader con 5 secondi di vantaggio. Russell rientra quarto. Chiamato al box anche Piastri

GIRO 35 – Hamilton gira sul 20.9. Sette decimi tra Russell e Antonelli

GIRO 32 – 6 decimi ora tra le due Mercedes. Hamilton a mezzo secondo da Leclerc, il monegasco si fa da parte e fa passare Hamilton. Mercedes dice che i piloti sono “liberi di correre”

GIRO 31 – Antonelli ha raggiunto Russell, nove decimi tra i due. Ritiro per Hulkenberg

GIRO 30 – Pit-stop per Verstappen, gomma gialla. Rientra settimo. Giro veloce di Hamilton

GIRO 29 – Hamilton sorpassa Piastri e sale sesto, davanti a lui c’è Leclerc. Antonelli a rischio penalità per track limits, se sgarra alla prossima sono 5 secondi di penalità

GIRO 28 – Pit-stop per Hamilton, gomma gialla e rientra settimo

GIRO 24 – 2.2 tra Russell e Hamilton

GIRO 21 – Hadjar sorpassa Lindblad e sale ottavo

GIRO 20 – Antonelli a 5 secondi dalla vetta

GIRO 18 – TOP 10: Russell H, Hamilton H, Antonelli H, Norris H, Verstappen M, Leclerc H, Piastri H, Lindblad M, Hadjar H e Bearman M

GIRO 17 – Pit-stop per Leclerc, gomma bianca. Rientra sesto. Ritiro per Bottas

GIRO 16 – 2.9 il vantaggio di Leclerc su Russell. Investigazione anche per Sainz, stesso motivo di Albon

GIRO 15 – Pit-stop per Antonelli, gomma bianca. Leclerc leader della gara con 5.9 su Russell. Albon investigato per aver infranto procedura di partenza

GIRO 14 – Pit-stop per Norris, gomma bianca. Antonelli Leader con 7.6 davanti a Leclerc. Terzo Piastri a 11 secondi

GIRO 13 – Pit-stop per Russell e Verstappen, gomma bianca

GIRO 12 – Pit-stop per Hamilton, gomma bianca. Rientra settimo. Leclerc vicino a Verstappen. Antonelli in seconda posizione

GIRO 11 – 3.6 tra Russell e Hamilton

GIRO 8 – Ottimo sorpasso di Leclerc su Piastri per la sesta posizione

GIRO 7 – 2.8 il vantaggio di Russell su Hamilton

GIRO 5 – Leclerc dietro alla McLaren di Piastri ma perde terreno dopo un tentativo di sorpasso.

GIRO 4 – 2.4 il vantaggio di Russell

GIRO 3 – TOP 10: Russell M, Hamilton S, Antonelli M, Norris M, Verstappen S, Piastri M, Leclerc M, Lawson M, Hulkenberg S e Lindblad M

GIRO 2 – 1.7 il vantaggio di Russell. Overtake mode attivo

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Russell mantiene la prima posizione davanti a Hamilton. Antonelli è terzo. Norris sorpassa Verstappen e sale quarto. Leclerc è settimo

15:03 I piloti arrivano sulla griglia di partenza! Alonso parte dalla pit-lane

15:00 Parte il giro di formazione!

14:59 Hamilton e Verstappen partono con soft! Mercedes con gialle. Leclerc con media

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Gran Premio di Barcellona

Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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