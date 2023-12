F1 | Hamilton-Red Bull, il punto di vista di Helmut Marko

A ravvivare l’ultimo weekend della stagione, disputato a fine novembre ad Abu Dhabi, ci ha pensato Chris Horner con l’intervista rilasciata al Daily Mail nella quale il team principal di Milton Keynes ha rivelato come Lewis Hamilton si sia proposto sia a Red Bull che a Ferrari prima di firmare il rinnovo con la Mercedes.

Sulla vicenda ha esternato il proprio punto di vista Helmut Marko, con lo storico consulente Red Bull che ha ammesso come tale soluzione (coppia Verstappen-Hamilton) non sia mai stata nei piani della scuderia di Milton Keynes anche per la rivalità tra i due sfociata nella serrata battaglia per il titolo nel 2021.

“Christian mi ha informato e mi ha mostrato il messaggio che ha ricevuto, ma io gli ho detto: ‘Hamilton e Max, non possono funzionare’ – ha dichiarato Marko, intervistato da Autosport – Tra di loro c’è stata troppa battaglia e tensione nel 2021”.

Marko ha poi aggiunto: “D’altro canto non possiamo permetterci di avere i due piloti più costosi in un unico team. Non succederà mai. Così ho detto a Christian: ‘Assolutamente no'”.