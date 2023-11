Alfa Romeo ringrazia Sauber e i partner per gli anni di collaborazione in Formula 1

Formula 1 GP Abu Dhabi Alfa Romeo Sauber – In una nota stampa pubblicata questa mattina, Alfa Romeo ha voluto ringraziare Sauber e tutti i partner per gli ultimi sei anni di collaborazione in Formula 1. Un’esperienza avviata nel 2018, per volere di Sergio Marchionne, che ha permesso al Biscione di riproporsi non solo in ambito internazionale, ma anche sul fronte motorsport. Per celebrare al meglio questa occasione, la quale si concretizzerà nel prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou scenderanno in pista con una livrea speciale, la quale mostrerà il numero 6, ovvero gli anni di collaborazione tra le due parti, in diverse zone della monoposto.

Questo il media stampa: “In occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, la C43 scende in pista con Il numero 6 presente e ricorrente su tutta la livrea della monoposto per celebrare i 6 anni di partnership con il marchio Sauber. Inoltre, l’espressione “Alfa Romeo nei nostri cuori” trova posto sulla livrea, come tributo che il team Sauber ha voluto dedicare al marchio ed alla sua squadra. Si conclude in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi il sodalizio tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport in Formula 1. Nel 2018 Dopo oltre 30 anni di assenza, Alfa Romeo tornava con impeto ai massimi livelli del motorsport con una partnership strategica, commerciale e tecnologica.

6 anni di proficua ed appassionata collaborazione tra 2 realtà, Alfa Romeo e Sauber Motorsport, vere protagoniste nella storia della Formula 1. È tempo di ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con Alfa Romeo questi anni indimenticabili. Un pensiero speciale a Sergio Marchionne, che ha fortemente voluto questo binomio, e che ha supportato con determinazione la partnership nel 2018.

Un ringraziamento immenso ai piloti, in ordine temporale: Charles Leclerc, Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas che in questi 6 anni hanno lottato per la squadra. Un sentito ringraziamento e plauso all’intero Team Sauber, a partire da Finn Rausing, Frédéric Vasseur prima, Alessandro Alunni Bravi e Andreas Seidl poi, per la costante, appassionata e professionale collaborazione.

Un caloroso grazie a tutti i partners del team che hanno sostenuto la squadra. In primis a Ferrari per la fornitura delle power units. Inoltre, una menzione ed un forte ringraziamento a quei partners legati ad Alfa Romeo: Adler, Ferrari Trento, Marelli, Sabelt e Web Eyewear. Congratulazioni a Pirelli, fornitore dei pneumatici, per il suo prezioso contributo. Un sincero grazie alla FIA e al presidente Ben Sulayem per il supporto. Un plauso a F1 e al CEO Stefano Domenicali per quello che stanno facendo per questo sport, continuando a calamitare con dedizione sul mondo delle corse l’attenzione di milioni di appassionati, e per la costante disponibilità verso Alfa Romeo.

Il grazie più sentito va a tutti i sostenitori e fans della meravigliosa TRIBE Alfa Romeo che dal 1910 supportano con passione viscerale il marchio, simbolo nel mondo di Nobile Sportività Italiana. Un sentito ringraziamento a tutti gli appassionati giornalisti, addetti ai lavori e specialisti della comunicazione. Infine, un augurio ai nostri competitor per un futuro ricco di grandi successi sportivi”.

“Alla fine di queste sei stagioni è tempo di bilanci”, ha affermato Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo. “Per Alfa Romeo questa avventura in F1 ha rappresentato una vetrina internazionale di livello assoluto, oltre ad essere stata una esperienza umana e sportiva profonda che ha supportato lo sviluppo dei nostri prodotti con un eccellente ritorno sugli investimenti, offrendo una potente piattaforma di marketing strategico in tutto il mondo per Alfa Romeo. I benefici in termini di visibilità rappresentano un benchmark per tutto il gruppo Stellantis. Alfa Romeo ha la competizione nel proprio DNA e tornerà ad appassionare i propri tifosi il prima possibile, quando ci saranno le giuste condizioni.”

Cristiano Fiorio, Alfa Romeo Strategic Projects: “Innovare, stupire, creare emozioni non soltanto con i risultati sportivi ma con ingegno e creatività, sempre portando con orgoglio la bandiera italiana. Questo è il sunto di questi anni meravigliosi passati con Sauber Motorsport in Formula 1. Uno straordinario spirito di team ha unito gli uomini di Alfa Romeo F1 Team Stake, di Alfa Romeo e del Centro Stile in un’unica grande squadra capace di ispirarsi al passato per affrontare con audacia le sfide del futuro. Questo spirito ha dato vita alla più grande operazione di marketing di Alfa Romeo degli ultimi anni. Non posso che essere straordinariamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato insieme. Grazie a tutti ed arrivederci!”