F1 | Elkann ribadisce la fiducia della Ferrari nei confronti di Leclerc

F1 Elkann Leclerc – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne della BBC, John Elkann ha analizzato non solo la stagione della Ferrari, ma anche il rapporto tra la stessa e Charles Leclerc, precisando come la fiducia reciproca sia più forte che mai, soprattutto dopo le prestazioni brillanti offerte dal monegasco nel finale di questa stagione (l’ultima arrivata lo scorso week-end a Las Vegas).

Nonostante le tante voci delle ultime settimane, il Presidente della Rossa crede fortemente nelle potenziale del classe 1997 e non nutre alcun dubbio sul fatto che questo binomio, prima o poi, riuscirò a raggiungere il tanto ambito traguardo del titolo iridato. Qualcosa che dalle parti di Maranello manca ormai dal 2007, anno in cui Kimi Raikkonen riuscì a piegare la concorrenza delle McLaren di Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

“Charles Leclerc è un pilota molto forte che ha un enorme potenziale e non c’è motivo per cui non possa diventare campione del mondo”, ha affermato il Presidente della Ferrari. “Crediamo che i nostri piloti siano molto forti e abbiano un potenziale molto elevato. L’importante è essere in grado di lavorare per convertire questo potenziale in risultati reali”.