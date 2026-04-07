Formula 1 | Audi: spunta l’idea Christian Horner?

Il debutto di Audi in Formula 1 ha mostrato un contrasto netto tra i risultati ottenuti sull’asfalto e la stabilità dei propri uffici di comando. Se in pista la scuderia dei Quattro Anelli ha sorpreso positivamente, centrando l’accesso alla Q3 e i primi punti iridati già nelle battute iniziali della stagione, dietro le quinte il clima appare decisamente più elettrico. L’improvviso addio di Jonathan Wheatley, a quanto pare prossimo all’approdo in Aston Martin, ha lasciato un vuoto di potere che la casa tedesca deve colmare rapidamente per non compromettere il lungo percorso di integrazione che ha portato il team nel progetto nel 2026.

Al momento, la gestione sportiva è stata affidata a Mattia Binotto. L’ex team principal della Ferrari sembra però destinato a un ruolo di supervisione tecnica e strategica più che a una presenza costante e operativa al muretto. La necessità di una figura di alto profilo, capace di gestire la pressione mediatica e politica di un colosso come il Gruppo Volkswagen, ha riportato d’attualità il nome di Christian Horner. Il manager britannico, dopo la fine del suo lungo e vincente ciclo alla Red Bull la scorsa estate, è pronto a rientrare nel Circus e il progetto Audi rappresenta una sfida di assoluto rilievo.

L’analisi di Montoya: perché Binotto ha bisogno di una spalla

Sulla situazione interna di Audi è intervenuto Juan Pablo Montoya. L’ex pilota di Williams e McLaren, parlando ai microfoni di TalkSport, ha tracciato un profilo molto chiaro delle necessità del team tedesco, sottolineando come la figura di Binotto possa non essere sufficiente a coprire tutte le esigenze di una scuderia che sta ancora costruendo la propria identità.

“A mio avviso Mattia si trova ad affrontare un percorso in salita piuttosto ripido – ha detto il colombiano – principalmente perché ho la netta impressione che non abbia intenzione di farsi assorbire completamente dalle attività di prima linea. Immagino che la sua preferenza sia quella di operare più nell’ombra, curando gli aspetti strutturali, e per questo motivo credo che in Audi stiano cercando attivamente una figura che possa ricoprire il ruolo di volto pubblico e operativo del team”.

“Per un compito simile, hanno bisogno di un profilo con le caratteristiche di Christian. Spesso si commette l’errore di sottovalutare l’entità di ciò che Horner è riuscito a costruire nel tempo e la costanza con cui ha ottenuto i suoi traguardi. Al di là delle simpatie personali, resta il fatto che sia un uomo capace di generare risultati concreti e di gestire una struttura vincente”.

L’opzione Alpine e la “minaccia” Wolff

Sebbene il legame tra Horner e Audi possa essere un connubio interessante, il manager inglese sta valutando anche altre strade. La più intrigante porta direttamente alla Alpine. Come emerso nelle scorse settimane, l’interesse di Horner non sarebbe limitato a una semplice posizione di team principal. Il britannico, forte di una disponibilità economica importante e di una visione imprenditoriale del motorsport, punterebbe a rientrare nel paddock con un ruolo da azionista.

La scuderia francese, di proprietà del Gruppo Renault, sta attraversando una fase di profonda ristrutturazione e l’ingresso di un investitore con le competenze tecniche e gestionali di Horner potrebbe rappresentare la svolta necessaria. Per Horner, possedere delle quote della squadra significherebbe avere un potere decisionale che in Audi, data la struttura gerarchica rigida del colosso tedesco, sarebbe difficilmente ottenibile. Il tutto però è fortemente complicato dall’interesse di Mercedes e Toto Wolff proprio nei confronti dell’Alpine, già partner tecnico montando i motori costruiti a Brixworth. Per questo motivo l’ex Red Bull potrebbe virare su altri lidi, ma con compiti meno decisionali nel complesso.

Il contesto del 2026: una Formula 1 già in crisi tecnica

Chiunque prenderà il comando dell’Audi si troverà a gestire una fase storica della Formula 1 vicina a una crisi tecnica senza precedenti. Il summit di Londra previsto per il 9 aprile sarà lo spartiacque per i correttivi da apportare ai regolamenti del 2026. Audi, che ha investito massicciamente sulla nuova power unit 50/50, si trova in una posizione delicata: da un lato deve difendere l’investimento fatto sulla parte elettrica, dall’altro deve far fronte alle lamentele dei piloti e non solo che denunciano una perdita di agonismo a favore di una gestione eccessiva delle batterie.

In questo scenario, Audi ha bisogno di un leader politico che sappia sedersi al tavolo con la FIA e la FOM per evitare che il ciclo regolamentare 2026-2030 venga “castrato” anticipatamente. Le indiscrezioni su un possibile ritorno ai motori V8 già nel 2029 (anche se il 2031 resta la data più probabile, ndr) rappresentano una minaccia per chi, come la casa tedesca, è entrata nel Circus proprio grazie alla spinta verso l’ibrido estremo. Horner, con la sua esperienza decennale nelle battaglie politiche tra i team e la Federazione, sarebbe il profilo ideale per proteggere gli interessi di Ingolstadt in queste sedi, pur non condividendo questo tipo di regolamenti, spingendo fino allo scorso anno verso una direzione differente, poi mai presa dalla Formula 1.