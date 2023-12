F1 | Herbert: “Impossibile gestire nella stessa squadra Verstappen e Hamilton”

Nelle scorse settimane ha fatto il giro del mondo l’intervista rilasciata da Chris Horner al Daily Mail, nella quale il team principal della Red Bull ha ammesso come Lewis Hamilton si sia offerto sia alla scuderia di Milton Keynes che alla Ferrari prima del rinnovo con la Mercedes. Discutendo di quella che resterà una semplice e mera utopia di mercato, Johnny Herbert ha ammesso come dal suo punto di vista sia impossibile una convivenza tra Max Verstappen e il sette volte campione del mondo. Sia per la rivalità vigente tra i due, che ha raggiunti il picco massimo nel 2021, che per il loro status di rima guida.

“Penso che siano entrambi consapevoli di vincere delle gare ma, cosa più importante, un campionato del mondo – ha dichiarato Herbert, intervistato recentemente da PlanetF1.com – Uno di loro soprattutto vorrebbe conquistare l’ottavo campionato del mondo e superare Michael Schumacher. L’unico modo per riuscirci è essere il numero uno. Questo è il problema principale perché quando c’erano Senna e Prost era molto difficile per Ron Dennis riuscire a gestirli”.

L’ex pilota inglese ha poi aggiunto: “Qualunque cosa provi non puoi gestirli. Anche mettendoli in stanze differenti nei weekend ci sarebbero problemi nel momento in cui indossano il casco e pensano alla loro gara. Ci saranno sempre gli incidenti che hanno visto entrambi protagonisti. Una volta in McLaren e poi quando Alain è passato in Ferrari. Penso che sia la stessa cosa con Max e Lewis, non puoi avere due piloti di prima fascia nella stessa squadra”.

Herbert completando il proprio pensiero ha detto: “Lewis sarebbe molto consapevole del fatto che Christian e tutti gli altri – Helmut Marko e il resto della squadra, Jonathan Wheatley – darebbero il supporto principale a Verstappen perché sanno che Max darà risultati. Penso che i piloti sappiano che non funzionerà. Si potrebbe pensare che probabilmente uno dei due abbia un vantaggio: direi Max, perché Lewis andrebbe nella sua squadra, ma non penso che sia qualcosa che funzionerebbe. Sarebbe un pasticcio. Chi ne uscirebbe vincitore?”.