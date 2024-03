Formula 1 | Red Bull, Verstappen: “Una pole position inattesa”

Ancora una volta Max Verstappen è riuscito a dare la zampata decisiva, conquistando la prima pole position della stagione nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, la numero 33 della carriera. L’olandese è riuscito a staccare di due decimi Charles Leclerc, il quale non ha avuto un grandissimo ultimo giro, mentre il campione del mondo della Red Bull ha trovato una perfetta scia di Oscar Piastri nell’ultimo tentativo, e questo gli ha fatto guadagnare almeno un decimo di secondo, se non di più. La sensazione comunque è che il gruppo sia piuttosto ristretto, con Max però ancora super favorito per la vittoria di domani.

“E’ stato molto divertente, devo essere sincero – ha detto Max. La pista aveva tanta aderenza, anche se il vento ha dato qualche grattacapo in più e non ha dato la possibilità di fare sempre un bel giro. In Q1 e Q2 la pista è migliorata, ma nel Q3 è stato più difficile. Sono ovviamente contento di essere in pole, ma è stata un po’ inattesa se devo essere sincero. La macchina è andata meglio del previsto im qualifica. C’era tanto da ottimizzare per trovare il bilanciamento perfetto, col vento non era possibile però abbiamo preso fortunatamente la direzione giusta, siamo riusciti a spingere di più e poi siamo stati bravi a fare un passo ulteriore in qualifica. Per domani penso che saremo vicini con gli altri, sembriamo messi bene ed è la cosa più importante, ma sono fiducioso sul fatto che potremo fare una gara importante”.