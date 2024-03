Ferrari | Leclerc deluso dalla mancata pole position in Bahrain

E’ un po’ deluso Charles Leclerc per non aver conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Il pilota della Ferrari ha faticato sul giro secco praticamente fino alla Q1, poi dalla Q2 in poi ha trovato quel qualcosa in più, dote che contraddistingue i grandi qualificatori, e lui lo è, ma gli è mancato il guizzo finale nell’ultimo tentativo, laddove ha commesso qualche errorino qua e là. Comunque, il monegasco partirà dalla prima fila di fianco a Max Verstappen, e siamo sicuri che gli darà filo da torcere quantomeno in partenza, poi sul passo gara si vedrà.

“Sono un po’ deluso – ammette Leclerc. Abbiamo fatto delle buone qualifiche ma è stato un weekend complicato fino ad ora. Siamo riusciti a fare diverse cose nelle libere e poi oggi ho trovato condizioni più ideali: ho faticato tanto in Q1, ho dovuto mettere un altro set di soft nuove e questo ha compromesso la Q3, però sono delle buone qualifiche, adesso dobbiamo vedere il passo gara domani, siamo messi meglio dell’anno scorso comunque. Nella Q2 credo di aver fatto un giro migliore di Max in Q3: abbiamo perso ritmo col set usato di C3 in Q3 e poi mi sono dovuto riadattare alla gomma nuova, ho perso qualcosa, ma è una prima fila positiva”.

Ferrari, passo in avanti!

“Abbiamo fatto un passo avanti, vedremo domani quanto sia grande: pensiamo che la Red Bull sia davanti ancora e con un buon margine, ma vedremo perché se dovessero esserci opportunità io attaccherò. In qualifica siamo forti, però abbiamo faticato in gara. Bisogna fare in modo adesso di mettere tutto a posto: il feeling è stato migliore durante i test e nelle libere, però ci aspettiamo una Red Bull con un vantaggio ancor più grosso rispetto a quanto visto oggi, vediamo domani, spero in una bella sorpresa”.