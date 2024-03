F1 | GP Bahrain, Qualifiche: Leclerc beffato dalle scie, pole a Verstappen

Risultati Qualifiche GP Bahrain – Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della stagione. Il pilota della Red Bull, aiutato anche dalla scia della McLaren di Oscar Piastri, ha registrato il suo miglior tempo in 1:29.179, conquistando la 33esima pole in carriera ed eguagliando il record di Jim Clark. Distaccato di 228 millesimi troviamo in seconda posizione la Ferrari di Charles Leclerc che completa la prima fila.

Terzo tempo per la Mercedes di George Russell che ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez. Fernando Alonso ha concluso sesto davanti alle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. A concludere la TOP 10 della classifica, la Mercedes di Lewis Hamilton e la Haas di Nico Hulkenberg.

Appuntamento a domani, ore 16:00 quando di spegneranno i semafori che daranno il via alla prima gara della stagione.

GP Bahrain 2024: risultati qualifiche

QUALIFYING CLASSIFICATION Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E — Formula 1 (@F1) March 1, 2024