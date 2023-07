Formula 1 | Red Bull, Perez non può più sbagliare: “Budapest è troppo importante per me”

Sergio Perez deve assolutamente ritrovarsi. Negli ultimi cinque weekend, il pilota della Red Bull non è mai riuscito a entrare in Q3, e spesso è stato anche eliminato in Q1, un qualcosa che inevitabilmente lo ha portato a fare dei risultati non soddisfacenti guidando una vettura che Verstappen fa sembrare un’astronave grazie al suo talento. Il messicano deve riscattarsi, a cominciare da Budapest, pista selettiva e che vede nelle qualifiche il momento più importante di tutto il fine settimana. Ogni passo falso, adesso, può essere determinante anche per il suo futuro.

“Il fine settimana dell’Ungheria sarà troppo importante per me – ha detto Checo. Devo fare un weekend pulito: so di non essere riuscito a qualificarmi bene ultimamente, quindi il mio obiettivo sarà quello di avere un sabato importante perché so di avere un ritmo gara veloce avendo a disposizione una macchina incredibile e che dovrebbe salire sul podio in ogni Gran Premio. Sono stato a Milton Keynes e ho lavorato duramente con la squadra per apportare miglioramenti”.