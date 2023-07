Formula 1 | Ferrari, Vasseur crede nella SF-23 a Budapest

Gli aggiornamenti che hanno in parte rivoluzionato la SF-23 a Barcellona hanno dato le risposte sperate negli appuntamenti di Montreal e Zeltweg. A Silverstone però la Ferrari non è andata bene, e il nono e decimo posto di Leclerc e Sainz ha confermato un weekend piuttosto negativo per la Rossa, davvero poco competitiva nello storico tracciato britannico. In questo fine settimana si vola a Budapest, tracciato che dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della monoposto, in continuo sviluppo così da farsi trovare preparata ai nastri di partenza della stagione 2024.

“Arriviamo a Budapest determinati a continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime gare con l’introduzione di aggiornamenti tecnici sulla SF-23 – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una vettura performante. Entrambi i piloti amano la pista dell’Hungaroring e hanno preparato la corsa nei minimi dettagli, specie la qualifica che qui ha sempre un ruolo fondamentale. Questo fine settimana, per la prima volta, tutte le squadre devono fare i conti con un diverso format di qualifica, che prevede una sola mescola obbligatoria da usare in ciascuna delle tre fasi. Questa novità aggiunge un’ulteriore variabile da guardare con attenzione, visto quanto sono ravvicinati i valori tra la maggior parte delle squadre. Ci aspettiamo di lottare vicino ai primi sabato e domenica”.