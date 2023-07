Formula 1 | Red Bull, Verstappen ha fiducia negli aggiornamenti della RB19

La corsa di Max Verstappen verso il terzo titolo mondiale consecutivo è assolutamente inarrestabile. L’olandese della Red Bull non ha rivali in questo momento, così come la RB19 guidata da lui, visto che Perez sta attraversando un momento di enorme difficoltà. In questo weekend si corre il Gran Premio d’Ungheria, vinto proprio dal due volte iridato lo scorso anno dopo anche un errore importante e che ha rischiato di metterlo fuori gioco. Sulla sua monoposto ci saranno anche degli aggiornamenti, segno di come il team non si sia fermato nonostante l’enorme vantaggio in entrambi i campionati.

“Per il Gran Premio d’Ungheria abbiamo un paio di aggiornamenti da montare sulla nostra vettura – ha detto Max. Spero che facciano il loro lavoro, ci aspettiamo qualcosa di buono così da poter trovare ancora più prestazione per le prossime gare. Vediamo a che punto siamo su una pista nella quale si corre con un elevato carico aerodinamico e velocità relativamente basse. E’ fantastico guidare qui, è un circuito molto tecnico e non vedo l’ora di tornarci: l’anno scorso è stato difficile fare delle scelte giuste con la pioggia in arriva e temperature più fredde del previsto, ma siamo rimasti calmi e la squadra ha preso le decisioni giuste”.