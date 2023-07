Formula 1 | Mercedes, altri aggiornamenti pronti per il Gran Premio del Belgio

Il Gran Premio del Belgio sarà un banco di prova importante per la Mercedes. La W14 si è dimostrata molto competitiva nelle ultime due uscite di Silverstone e Budapest, ma per un motivo o per un altro non è riuscita a massimizzare il risultato finale, specialmente in Ungheria, con il quarto posto di Hamilton dopo essere partito dalla pole position. A Spa-Francorchamps, ultima tappa prima della pausa estiva di questa stagione, la squadra di Brackley porterà ulteriori aggiornamenti sulla monoposto, in quello che sarà un weekend con il format della Sprint Race.

“In Ungheria abbiamo vissuto un weekend di alti e bassi – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Il nostro ritmo è stato forte sia sabato che domenica, non siamo riusciti a sfruttarlo al massimo nel corso di tutto il fine settimana. Lewis ha fatto un gran giro in qualifica conquistando la pole position, ma domenica siamo stati troppo prudenti con alcune decisioni e alla fine il podio è stato perso. George invece è stato compromesso in qualifica, ma in gara ha guidato molto bene rimontando dalla diciottesima alla sesta posizione. Probabilmente eravamo i secondi più veloci in pista, ma ci sono stati anche problemi di raffreddamento, quindi avremmo potuto fare ancora meglio, ma i punti presi sono buoni per consolidare la seconda posizione nel campionato costruttori”.

“Cercheremo di trasformare questi apprendimenti in qualcosa di concreto per il Belgio: Spa-Francorchamps è una classica, una vera e propria sfida per vetture e piloti, specialmente con il format della Sprint Race e con pochissimi minuti di prove libere a disposizione. In questo weekend porteremo altri aggiornamenti così come da programma di sviluppo in corso: speriamo che questo sia un altro piccolo passo avanti nel miglioramento della W14, ma come abbiamo visto in altre gare di questa stagione, è difficile prevedere a che punto saremo rispetto ai nostri rivali. Vogliamo comunque massimizzare il risultato di questa gara, l’ultima prima della pausa estiva”.