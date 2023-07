Formula 1 | Ferrari, ufficiale la separazione con Laurent Mekies

Questo fine settimana si conclude l’esperienza in Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie, e dal prossimo anno sarà il team principal dell’AlphaTauri. A lui, si legge nella nota della Scuderia, va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie