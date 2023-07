F1 | Mercedes, Hamilton è ottimista dopo l’Ungheria

Lewis Hamilton arriva soddisfatto in Belgio, dove in questo weekend si svolgerà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, dopo il buon risultato maturato in Ungheria che lo ha visto chiudere quarto avendo ottenuto la pole position al sabato. L’inglese si è complimentato con la Mercedes per l’ottimo lavoro svolto in prima prima parte di campionato, durante la quale la squadra tedesca è riuscita a migliorare le prestazioni della vettura.

Il sette volte campione del mondo ha inoltre annunciato che anche nella tappa di Spa la scuderia della Stella ha portato sviluppi.

“Possiamo guardare con ottimismo dopo le qualifiche dell’Hungaroring, inoltre abbiamo capito quali tipo di problematica abbiamo avuto in partenza – ha dichiarato Hamilton, nella press conference del giovedì di Spa – Qui abbiamo altri aggiornamenti. Stiamo dando il massimo per imboccare la strada giusta. Finora siamo stati discreti, non siamo dove avremmo voluto essere. Se riuscire a vincere una gara quest’anno? Non penso che in gara possiamo competere con la Red Bull, ma mai dire mai”.

