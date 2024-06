Formula 1 | McLaren, Norris tiene alta la guardia: “Ferrari e Red Bull forti in Canada”

La McLaren non è più una sorpresa. La squadra di Woking si contende podi e vittorie praticamente in ogni gara, e dall’aggiornamento di Miami (ma anche prima volendo, ndr), sia Norris che Piastri hanno offerto delle ottime prestazioni. Nel Principato, il pilota britannico non è riuscito a lottare per il podio, bloccato da Sainz praticamente per tutta la domenica, ma vedendo le performance del compagno di squadra, può sicuramente essere soddisfatto del progresso fatto dalla vettura. In Canada, sia Ferrari che Red Bull saranno protagoniste, e la MCL38, stando alle parole del vincitore in Florida, potrebbe avere qualche sofferenza, ma l’ultima volta che ha detto una cosa del genere è arrivato il successo negli Stati Uniti.

“E’ il momento di andare in Canada – ha detto Norris. Mi piace correre a Montreal, è una pista divertente e con alcune sezioni impegnative, le quali la rendono davvero emozionante. La nostra vettura si è ben comportata su diversi tipi di circuiti, ma sappiamo che potremmo avere qualche difficoltà nel prossimo Gran Premio, ed è probabile che i nostri rivali siano molto forti qui. Mi sono riposato dopo il back to back tra Imola e Monte Carlo: siamo riusciti a portare a casa due podi come squadra, conquistando davvero tanti punti. Siamo stati impegnati al simulatore negli ultimi giorni, e sono curioso di vedere cosa riusciremo a fare in questo weekend”.