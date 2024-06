Formula 1 | Haas a caccia di riscatto nel GP del Canada

Formula 1 GP Canada Haas – Dopo il pesante ko di Monaco, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen vogliono ambire alla zona punti nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Haas, forti della buona qualifica dello scorso anno, intendono sfruttare al massimo la VF-24 su un tracciato tecnicamente favorevole e che potrebbe offrire delle buone occasioni di top dieci. Un obiettivo fondamentale per la sfida con Sauber, Alpine e Williams per il settimo piazzamento nel mondiale Costruttori.

Hulkenberg e gli obiettivi Haas in Canada

“Adoro Montreal ed è probabilmente la mia pista preferita all’interno del calendario. Adoro il luogo, il viaggio verso il circuito al mattino presto e l’atmosfera della città. Ogni anno mi coinvolge in modo incredibile ed è sempre divertente correre con il calore di questo pubblico. Il circuito ha un ritmo interessante, anche se piuttosto piatto, visto che non presenta particolari dislivelli. L’anno scorso è andata molto bene, soprattutto in qualifica, anche non avevamo il ritmo gara per restare nel gruppo di testa. Non vedo l’ora di scendere in pista per ottenere un piazzamento migliorare. Quest’anno dovremo riuscire a convertire una buona qualifica in punti per il campionato”.

Magnussen entusiasta di correre a Monaco

“Montreal è un’altra grande classica del campionato, anche se non ha la storia di Monaco o Monza, ad esempio. E’ una pista dove il pilota conta e non poco, visto che bisogna volare sui cordoli e portare tanta velocità nelle chicane. E’ un luogo fantastico dove correre, anche perchè offre tante opportunità di sorpasso. E’ un posto meraviglioso. La città è fantastica e lo stesso vale per il cibo, gli hotel e i tifosi. Non ha niente di negativo! Non credo di aver mai vissuto un fine settimana brutto”.