Formula 1 | McLaren, Norris e Piastri pronti per un bel risultato in Brasile

Il Gran Premio di San Paolo in Brasile è una sorta di gara di casa per la McLaren, visto il passato con Ayrton Senna. Un binomio che per il popolo brasiliano resterà indelebile nella memoria, e il team di Woking quest’anno si presenta alla grande, con Norris e Piastri che hanno a disposizione una monoposto in grado anche di vincere delle gare, Red Bull permettendo ovviamente. Ad oggi la sensazione è che la MCL60 sia la seconda vettura più forte della Formula 1, probabilmente insieme alla Mercedes, e in un weekend con la Sprint Race c’è la seria opportunità per raccogliere l’ennesimo risultato importante di questo 2023.

“Siamo alla fine di questo trittico di gare, e ci sarà anche l’ultima Sprint della stagione – ha detto Norris. In questo circuito c’è tanta storia, in particolare con la McLaren, e ovviamente con Senna. Adoro venire qui, spero ci sia un’altra opportunità per noi per andare a punti. La vettura in Messico aveva un gran ritmo, mi ha permesso di guadagnare dodici posizioni, e ne sono soddisfatto. Sappiamo di cosa siamo capaci, dobbiamo solo dimostrarlo”.

“Non vedo l’ora – ha dichiarato Piastri parlando di Interlagos. E’ un weekend Sprint, mi piace perché dà più opportunità di conquistare punti. Non ho mai corso qui prima d’ora, quindi sono contento di conoscere questo tracciato così iconico. Le ultime gare sono state rassicuranti, specialmente considerando l’inizio della nostra stagione. In Messico ho avuto qualche difficoltà in più per via dei danni sulla mia vettura, ma ho parlato con la squadra e sfrutterò tutti gli insegnamenti avuti cercando di puntare a una posizione importante per sabato e domenica”.