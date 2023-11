F1 | Alpine, Gasly “contesta” questa tripletta di gare in America

Non c’è nemmeno il tempo di ripensare a quanto accaduto domenica che il Circus della Formula 1 è già arrivato in Brasile per il prossimo Gran Premio di San Paolo. E’ l’ultimo di questa tripletta americana obiettivamente massacrante, prima di ritornare negli Stati Uniti, a Las Vegas, tra due settimane prima del gran finale di Abu Dhabi. L’Alpine ha fatto fin qui un campionato abbastanza anonimo, e resta relegata in sesta posizione nel mondiale costruttori essendo distante sia da quelli davanti che da quelli dietro. Ocon ha conquistato un punto in Messico, mentre Gasly vuole riscattarsi nel prossimo fine settimana con la Sprint Race.

“Il Brasile ha tanta conoscenza e passione per il nostro sport, è bellissimo correrci – ha detto Ocon. Sono fortunato ad avere così tanto sostegno qui, mi hanno anche soprannominato “Oconzinho”, è bellissimo! La pista è una di quelle tradizionali, con un layout pieno di sali/scendi e ad alta velocità. Avremo un’altra Sprint Race, quindi sarà importante essere subito al top. Lavoreremo duro per avere un weekend pulito, speriamo di dare uno spettacolo degno di questo nome ai fan brasiliani”.

“Questa tripletta americana è molto dura per tutti noi della Formula 1 – ha ammesso Gasly. E’ un periodo intenso, in più con due Sprint Race su tre weekend. Per gestire tutto questo, cerco di rilassarmi quando posso. Ad esempio ho giocato molto a golf, ho organizzato una partita di calcio con la squadra e con la Haas, e questo aiuta tutti noi a mantenerci in forma e freschi. Sicuramente mi riposerò un po’ in questa settimana, mi allenerò e poi arriverò venerdì pronto per partire. Dobbiamo essere subito al top visto che avremo a disposizione una sola ora di prova libera, e nei precedenti di Austin e Qatar le cose sono andate bene, quindi mi sento pronto!”.