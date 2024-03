Formula 1 | McLaren, Norris: “Ci sono delle cose da sistemare”

I dodici punti conquistati nella prima gara dell’anno mettono certamente la McLaren in una posizione di estremo vantaggio rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, quando nella prima parte della stagione, sia Norris che Piastri hanno dovuto faticare e non poco con la MCL60, di fatto la vettura del 2022 camuffata, salvo poi recuperare dall’estate in poi con la vera e propria macchina del 2023. A parte questo però, c’è la sensazione di come a Woking si aspettassero qualcosina in più della sesta e ottava posizione in Bahrain, e quale occasione migliore per cercare un risultato più soddisfacente se non il Gran Premio dell’Arabia Saudita a pochi giorni di distanza?

“Abbiamo iniziato bene la stagione, speriamo di continuare così anche in Arabia Saudita – ha detto Norris. Dopo il Bahrain abbiamo dovuto analizzare alcune cose sulle quali bisogna continuare a lavorare, ma la partenza del mondiale è stata buona, la base per costruire c’è ed è molto incoraggiante. Cominciare con dei punti in saccoccia è sempre bello, adesso ne vogliamo portare altri a casa nel prossimo weekend”.

“Quest’anno siamo in una posizione migliore rispetto al 2023 – ha dichiarato Piastri. Infatti siamo riusciti a conquistare punti pesanti già dalla prima gara: nel corso della settimana abbiamo notato come ci siano delle cose da migliorare sulla monoposto, e cercheremo di farlo in Arabia Saudita. Faremo del nostro meglio per chiudere questo primo back to back dell’anno con un altro bel risultato ed entrambe le macchine in top dieci”.