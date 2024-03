F1 | Sauber, Bottas in cerca di riscatto a Jeddah

Valtteri Bottas è stato uno dei grandi delusi del GP del Bahrain. Il pilota della Sauber ha subito danni a inizio gara e poi è stato ulteriormente rallentato da un pit-stop lunghissimo. Per lui quindi un GP complicatissimo, chiuso in ultima posizione. Il finlandese è in cerca di pronto riscatto già sabato nel GP dell’Arabia Saudita, sul veloce circuito di Jeddah. La C44, dopotutto, ha dimostrato a Sakhir di poter avere un passo gara piuttosto buono.

“La cosa positiva delle gare back to back è l’opportunità di riscattarsi subito dopo una brutta gara – le parole di Bottas alla vigilia dell’appuntamento dell’Arabia Saudita -. Preferisco pensare agli aspetti positivi, come il passo gara dimostrato. Ho piena fiducia nella capacità della scuderia di essere competitiva su ogni pista. Quello di Jeddah è un circuito divertente, con tratti impegnativi veloci, in più è un tracciato cittadino, dove l’evoluzione della pista durante i giorni giocherà un ruolo importante. Sono curioso di vedere cosa possiamo fare su una pista molto diversa dall’ultima”.