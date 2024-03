F1 | Verstappen pronto a garantire un’altra grande prestazione in Arabia Saudita

F1 Verstappen GP Arabia Saudita – Max Verstappen a caccia di un’altra importante vittoria nel prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la schiacciante vittoria ottenuta in Bahrain, l’olandese intende ribadire la propria leadership al Jeddah Corniche, un tracciato che sulla carta dovrebbe premiare le qualità aerodinamiche della RB20. L’anno scorso, ricordiamo, il Campione del Mondo in carica ha chiuso secondo alle spalle del compagno di squadra Sergio Perez.

Verstappen mira alla seconda vittoria della carriera in Arabia Saudita

“La squadra ha disputato un’ottima prima gara della stagione e personalmente non vedo l’ora di correre a Jeddah. È un circuito ad alta velocità e il degrado degli pneumatici influirà in modo minore rispetto al Bahrain. Farà inoltre più caldo rispetto al Bahrain e quindi sarà interessate capire come cambieranno gli equilibri sulla griglia di partenza L’anno scorso Jeddah si è rivelata una buona pista per noi e speriamo di poter fare qualcosa di simile. Puntiamo a garantirci una grande prestazione”.