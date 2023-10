Formula 1 | McLaren, Norris a caccia di conferme dopo due podi consecutivi

E’ un momento certamente positivo per Lando Norris, reduce da due secondi posti consecutivi, a Singapore e in Giappone, sintomo di un periodo di forma eccezionale sia per il pilota inglese che per la McLaren. Il team di Woking ha fatto un lavoro fantastico sulla MCL60, aggiornandola in tempi rapidissimi e in modo esemplare, e non è difficile vedere i due piloti orange lottare per la zona podio. La pista di Losail sarà un banco di prova importantissimo, una sorta di prova del nove, per il sodalizio britannico, in lotta con l’Aston Martin per la quarta posizione nel campionato costruttori.

“Torniamo a correre dopo una gara molto positiva in Giappone – ha detto Norris. Io ho conquistato un altro secondo posto e la squadra è andata sul podio anche grazie a Oscar. La vettura aveva un gran ritmo, il che è incoraggiante in vista delle ultime sette prove della stagione. Adesso andiamo in Qatar, avremo di nuovo la Sprint e quindi la possibilità di fare punti. E’ la seconda volta che corriamo qui, quindi dovremo imparare il più possibile dall’unica sessione di prove libere, quella di venerdì. Nell’ultima settimana sono tornato in fabbrica con gli ingegneri per preparare questo weekend, e cercheremo di estrarre il massimo dalla vettura, sperando di portare a casa qualche punto in più”.