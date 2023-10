F1 | McLaren, Piastri contento del format con la Sprint Race in Qatar

Dopo il primo podio della sua carriera, Oscar Piastri si presenta bello carico nel prossimo appuntamento in Qatar. Per il pilota della McLaren sarà la prima volta sul tracciato di Losail, per la seconda volta in calendario dopo l’esperienza del 2021. La MCL60 ha avuto un miglioramento tangibile negli ultimi mesi, e confermarsi anche a Doha vorrebbe dire essere in piena lotta per la quarta posizione nel campionato costruttori contro un’Aston Martin in potenziale caduta libera. Obiettivo? Conquistare più punti possibili considerando anche la Sprint Race, format che evidentemente piace e non poco all’australiano.

“Ho passato una settimana fantastica, mi sono goduto il primo podio in carriera – ha detto Piastri. Adesso è il momento di andare in Qatar: anche questa pista è nuova per me e ovviamente la rende ancora più interessante. Ho trascorso un po’ di tempo con i miei ingegneri, esaminando ciò che abbiamo imparato dalla gara del Giappone e quello che possiamo portare in Qatar. Sarà un fine settimana serrato con il format della Sprint Race, un qualcosa che mi piace molto. Spero di partire bene perché avremo tante possibilità di fare punti. Sono emozionato, non vedo l’ora di iniziare”.