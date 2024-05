Formula 1 | Leclerc e la Ferrari riaprono il mondiale?

La vittoria della Ferrari e di Leclerc a Monaco aprono nuovi interessanti scenari in ottica mondiale. Il monegasco sta ottenendo piazzamenti importanti sin da inizio stagione (3 quarti posti, 3 volte terzo, una volta secondo e una vittoria). Numeri costanti e che ci dicono come il primo inseguitore di Max Verstappen stia massimizzando il risultato praticamente in ogni weekend, o quasi. Il distacco al momento, dopo otto gare è di “soli” 31 punti, un nulla considerando che l’olandese avrebbe dovuto strapazzare la concorrenza anche in questa stagione. E invece no, perché la RB20 da qualche Gran Premio è sembrata in netta flessione, anche perché gli avversari diretti, ovvero Ferrari e McLaren, hanno fatto uno step in avanti molto concreto.

Il campionato del mondo piloti non è mai stato un obiettivo reale per nessuno in questo 2024, se non per Verstappen appunto, ma va da sé che, vedendo i distacchi così risicati, l’appetito possa venire continuando a mangiare. Non stiamo dicendo che la Ferrari possa dare a Leclerc l’opportunità di vincere il titolo, non al momento quantomeno, perché dalle simulazioni sembra che la SF-24 sia ancora un pelo dietro la RB20, ma non così nettamente come qualche settimana fa, ovvero prima dell’arrivo della versione Evo della monoposto rossa. Da inizio anno invece, vi parliamo più o meno regolarmente di come la Scuderia possa giocarsi il campionato costruttori: l’avvio ottimo di Perez aveva un po’ scemato questo sogno, ma come sempre accade da qualche anno a questa parte, quando Checo incontra il periodo nero, difficilmente riesce a scacciarlo via.

Le prestazioni costanti di Leclerc e Sainz, contro il solo Verstappen, possono dare alla Ferrari la possibilità di sfidare la Red Bull, McLaren permettendo ovviamente, ancora sì lontana, ma in grado di mettersi in mezzo e rompere le uova nel paniere dell’una o dell’altra squadra, quantomeno fino a quando non avrà la chance di fare da terzo incomodo anche per quel che concerne la lotta al titolo. Le classifiche che vi stiamo mostrando ci fanno capire come i giochi siano ancora aperti quando abbiamo passato 1/3 del mondiale. Sembra essere già una conquista, vero? Potremmo divertirci nel prossimo futuro, più di quanto potessimo immaginarci all’inizio di questa stagione.