F1 | Haas e la conta dei danni dopo il GP Monaco

F1 Haas GP Monaco – Week-end da dimenticare per la Haas sullo Stradale di Monte Carlo, teatro dell’ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Ayao Komatsi ha usato poche parole per descrivere il risultato ottenuto dalla squadra nel Principato, sottolineando come il maxi incidente al primo giro tra le due VF-24 e Sergio Perez non abbia permesso al team di svolgere il piano strategico prestabilito prima della gara.

Un colpo a vuoto pesante, a prescindere dalle posizioni di partenza dettate dall’esclusione in qualifica (irregolarità al DRS), che la compagine statunitense proverà a dimenticare tra due settimane in Canada.

Komatsu e il peso del doppio incidente Haas a Monaco

“Partendo dalla 19° e 20° posizione avevamo stabilito un piano strategico alternativo per cercare di ottenere qualcosa, ma sfortunatamente la nostra gara si è conclusa al primo giro. È stata una domenica da dimenticare e quindi non ci resta che imparare per andare avanti. Vogliamo ottenere un buon risultato in Canada”.