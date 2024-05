Red Bull | Marko: “L’incidente di Monaco un handicap per il nostro mondiale”

C’è preoccupazione in casa Red Bull per l’andamento di questa stagione. Nonostante le cinque gare su otto vinte da Verstappen, i titoli mondiali sono tutt’altro che al sicuro una volta arrivati a un terzo del campionato. Gli inseguitori infatti sono più vicini che mai rispetto agli ultimi anni, e oltre a questo ci si mette anche la situazione finanziaria della squadra anglo/austriaca, che dovendo far fronte come tutti al budget cap, si è ritrovata con un danno enorme sulla vettura di Perez dopo l’incidente di Monaco. Per questo motivo, Helmut Marko ha lanciato un allarme, parlando anche di come gli sviluppi della RB20 potrebbero subire rallentamenti. Insomma, situazione non proprio tranquilla a Milton Keynes in quella che doveva essere una stagione di dominio, ma così di fatto non è.

“Ci mancano circa tre milioni da poter investire nello sviluppo – ha detto Marko a Motorsport-Magazin. Se dobbiamo fare qualcosa in più vista la maggiore competitività di Ferrari e McLaren, siamo naturalmente con un handicap, e se ci fosse stato un altro incidente con il coinvolgimento di Verstappen, non avremmo avuto pezzi a sufficienza per entrambe le vetture a Montreal”.