F1 | Ferrari, Vasseur traccia l’obiettivo per il 2024: “Competere per il mondiale costruttori”

L’ultima gara, andata in scena lo scorso weekend all’Albert Park di Melbourne, ha riportato la Ferrari a dettare legge in pista. La scuderia del Cavallino ha infatti conquistato una grande doppietta firmata Carlos Sainz-Charles Leclerc. Lo spagnolo, ancora una volta dopo il trionfo di Singapore del settembre 2023, si è ripetuto interrompendo la striscia di vittorie consecutive della Red Bull che in Australia ha dovuto pagare dazio con Max Verstappen costretto al ritiro a causa di un problema ai freni.

Frederic Vasseur, nell’intervista andata in onda ieri durante l’edizione serale del TG1, ha ammesso come l’obiettivo della Ferrari sia quello lottare per entrambe le corone iridate in particolar modo per il Mondiale costruttori. Ricordiamo che Maranello non scrive il proprio nome sull’albo d’oro della Formula 1 dal 2007 per quel che riguarda il titolo piloti, l’ultimo a riuscirci è stato Kimi Raikkonen, mentre la coppa marche manca dal 2008.

La Rossa, in questi primi tre appuntamenti del 2024, è stata tra le protagoniste in pista fornendo ottime prestazioni che hanno sottolineato la bontà tecnica della SF-24 rispetto alla precedente vettura.

“Ho grande rispetto per Carlos (Sainz), come uomo e come pilota – ha dichiarato Vasseur – Quando gli ho detto di Hamilton ci siamo promessi che avremmo spinto fino all’ultima curva dell’ultima gara. La macchina di quest’anno è più facile da guidare e da capire come si comporta. Non dà sorprese, usura meno le gomme e permette di attaccare”.

Vasseur, continuando a discutere della prestazione in Australia, ha aggiunto: “I weekend non saranno tutti come Melbourne, ma quello che chiedo è di non fare errori e di migliorare un passo alla volta e di conservare la stessa determinazione. Se la Ferrari può competere per il Mondiale costruttori? Si, questo è l’obiettivo e batterci anche per il Mondiale piloti: forse quest’anno è un po’ presto, vedremo.

Sulla prossima gara, in programma in Giappone sul tracciato di Suzuka domenica 7 aprile: “Se porteremo aggiornamenti? No, è troppo presto – ha precisato il team principal della Ferrari – Il nostro compito è capire bene la macchina e tirare fuori il massimo, ma non l’abbiamo ancora fatto”.