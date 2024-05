Ferrari | Leclerc mantiene la calma: “Troppo presto per pensare al mondiale”

La vittoria di Leclerc e della Ferrari a Monaco hanno scatenato le varie discussioni in merito al titolo mondiale. Il dato di fatto è che dopo otto gare, e quindi un terzo del campionato, entrambe le classifiche sono più aperte che mai, col monegasco dietro di soli 31 punti su Verstappen e la Rossa di Maranello a -24 sulla Red Bull. Chiaramente, la squadra di Milton Keynes resta nettamente favorita, ma questa leggera flessione dimostrata nelle ultime settimane, considerando anche una McLaren in risalita, hanno fatto sì che il campionato possa essere tutt’altro che chiuso. Charles però mantiene la calma, è ancora troppo presto per fare questi discorsi.

“Non penso al campionato, è troppo presto – ha detto Leclerc dopo la vittoria a Monaco. Dobbiamo ancora analizzare del tutto gli aggiornamenti portati a Imola, come funzionano e dove ci porteranno. Dopodiché bisogna massimizzare tutti i weekend, e poi speriamo, a poco a poco, di lottare costantemente per qualcosa di importante. Non ho modificato il mio approccio sulla gara di casa, penso che la percezione dall’esterno a volte possa cambiare, ma cerco di mantenere le cose quanto il più stabili possibili. In ogni weekend provo a fare esattamente la stessa cosa, imparando dagli errori e cercando sempre di migliorare”.